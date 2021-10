【有線新聞】

美國中情局成立新的工作小組,針對中國威脅。

中情局長伯恩斯說,新的「對華任務中心」將涵蓋中情局所有工作範疇。

伯恩斯說在共產黨領導下,解放軍的規模及國內的反間諜科技發展,令中國特別難應付,因此有必要調撥人手,專責應對中國這個21世紀最大的地緣政治威脅,並強調威脅來自政府而非人民。

報道指,伯恩斯將每星期與中國問題專家會面。

