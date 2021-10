美國兇殺率升幅百年來最高 疫情或令問題惡化

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)的初步數據顯示,美國錄得100年以來兇殺率最大的升幅,雖然導致兇殺案上升的原因有多個, 但專家都同意,是新型肺炎疫情令一些已經存在的問題變得更嚴重。

全國各地的兇殺率急升,對國家公共安全構成威脅。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我的工作是要明白和評估問題,要明白問題的範圍,明白這為何發生,以及怎樣做可以改善問題。」

CDC的初步數據顯示,兇殺率在2019-2020年期間上升了三成,是現代史有記錄以來最大升幅,槍械暴力也同樣上升。

Walensky說:「當你每天看新聞感到心痛時,其實那只是冰山一角。」

CDC的整體數據,與聯邦調查局(FBI)上月公佈的數字一致,專家說對數字不感到意外,因為有更多兒童和無業成年人在疫情期間被困家裡,會導致更大壓力和焦慮。

奧克蘭警察局長Leronne Armstron說:「這並非只是關於某個群體,或者個人的暴力,我認為這是我們所有人都應關注的問題。」

新型肺炎也改變警察執勤方法,由於染疫和要保持社交距離,街上巡邏的警察也減少了。

Armstrong說:「我們需要終止社區內的暴力,因為我們現在都感到不安全。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。