FDA指Pfizer疫苗加強劑可能引發女性淋巴結腫大（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品藥品管理局(FDA)疫苗事務高級官員指出,Pfizer疫苗第三針加強劑,有可能引發淋巴結腫大,特別是對女性,但是強調這是無害而且是暫時性。

截止8月31日 超過600萬人已經接種了Pfizer疫苗。

FDA高級疫苗官Peter Marks說:「接種疫苗後感覺有些疲倦,這是最常見的事。」

Peter Marks醫生亦指出,第三針的副作用和第二針的非常相似,但是很多接種者則表示,感覺淋巴結腫大。

Marks說:「這發生在疫苗上,它們通常會在幾天到一週內消失,沒什麼好恐慌的。」

淋巴結腫大多數發生在腋下區域,而且都在女性身上發生,尤其是他們進行年度乳房檢查時發現。

Marks說:「女士們應該先做乳房X光檢查,結果出來後才打第三針疫苗,因為如果這些淋巴結出現在乳房X光檢查中,它們可能會引發錯誤的進一步調查。」

Marks說:「這真的是無害的事情,除非它觸發額外的醫學調查,所以這只是需要注意的事情。」

