【KTSF】

柏克萊加大校警局(UCPD)通報,近期校內電動滑板車竊案有日益增加的趨勢,呼籲學生注意防範。

警方表示,周二凌晨12時左右,一輛電動滑板車在柏克萊加大的Morrison Hall被盜,警方稱,近期校園內和周遭發生多起電動滑板車被偷的竊案,提醒學生加以防範,包括使用高品質的鎖,將自己的電動滑板車鎖好。

如有相關線索請通知警方,柏克萊校警局電話是(510) 642-6760。

警方也提供汽車防盜提示,包括車子門窗要上鎖,準備汽車登記和保險文件的備份,放在皮夾或皮包內,車上不要放任何值錢物品,並且記下停車場或停車所在地點的緊急連絡電話,以防不時之需。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。