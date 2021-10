【KTSF】

經過幾天炎熱天氣之後,灣區周二明顯變得清涼,這個星期是艦隊週,大家如果計劃到舊金山(三藩市)看表演,天氣如何呢?

舊金山周二華氏60多度,預測星期日最高氣溫徘徊在華氏60多度,星期四和星期五會較為寒冷和有雲,星期五有兩成機會下雨,星期六和星期日回暖,日間氣溫接近華氏70度,天色晴朗。

內陸地區例如Livermore,星期日最高氣溫華氏60多度至70度左右,較為清涼的天氣,星期四和星期五晚間寒冷,最低氣溫只得華氏40多度。

