受電腦晶片短缺影響 美國新車銷量下降

電腦晶片短缺持續影響汽車供應,即使需求強勁,在過去3個月,美國新車銷量依然下降,有可能要到2023年才會好轉。

Car Coach Reports汽車報告代表Lauren Fix說:「至今經銷商的新車依然很少,你可以看到開車經過任何經銷商,前排前面有車,但後排什麼都沒有。」

汽車製造商,比如通用汽車(GM)及快意佳士拿(Fiat Chrysler)同樣指出,他們新車的銷售率下降,原因基於半導體供應鏈中斷,以及低庫存量的問題,汽車行業應付電腦晶片短缺問題超過一年。

Fix說:「我們在等待中國拿那些材料,因為我們有公司在美國,但是晶片在中國製造,我們取得8成所需,需求很高。」

汽車晶片短缺和供應鏈中斷令汽車供應短缺,導致新車價格創歷史新高,進而影響消費者的錢包,他們可能要會付出遠超出正常的市場價格才買到車。

一個專家指出 ,汽車高價格,可能還需要幾個月時間才能緩解。

Fix說:「我們現在擔心的是,可能要到2022年,甚至到2023年,才能支援到生產,在那之前預計會不易買到新車。」

