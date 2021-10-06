受電腦晶片短缺影響 美國新車銷量下降

【KTSF 朱慧琪報導】

電腦晶片短缺持續影響汽車供應，即使需求強勁，在過去3個月，美國新車銷量依然下降，有可能要到2023年才會好轉。

Car Coach Reports汽車報告代表Lauren Fix說：「至今經銷商的新車依然很少，你可以看到開車經過任何經銷商，前排前面有車，但後排什麼都沒有。」

汽車製造商，比如通用汽車（GM）及快意佳士拿（Fiat Chrysler）同樣指出，他們新車的銷售率下降，原因基於半導體供應鏈中斷，以及低庫存量的問題，汽車行業應付電腦晶片短缺問題超過一年。

Fix說：「我們在等待中國拿那些材料，因為我們有公司在美國，但是晶片在中國製造，我們取得8成所需，需求很高。」

汽車晶片短缺和供應鏈中斷令汽車供應短缺，導致新車價格創歷史新高，進而影響消費者的錢包，他們可能要會付出遠超出正常的市場價格才買到車。

一個專家指出 ，汽車高價格，可能還需要幾個月時間才能緩解。

Fix說：「我們現在擔心的是，可能要到2022年，甚至到2023年，才能支援到生產，在那之前預計會不易買到新車。」

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