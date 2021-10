舊金山州大時隔25年有新教學大樓啟用

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)州立大學時隔25年,興建了新的教學大樓,現已正式啟用。

全新的Marcus Hall教學大樓有四層高,面積有7.5萬平方呎,主要提供通識教育和創意藝術課程,同時是校園、廣播及電訊演藝部門的新辦公室,裡面有先進的電腦、影音、廣播等設備,培育將來有意從事媒體行業的學生。

市長布里德說:「這是個好消息,這個地方帶來機會,對學生是很有意義,因為背負著家人對他成功的期望。」

這幢大樓是以兩名在60代畢業的舊生Marcus夫婦命名,他們是建築項目內最大的捐款人。

捐款人George Marcus說:「我們希望捐款能帶州立大學,晉升至另一個層次。」

Marcus夫婦都感激所有曾經教過他們的教授,以及支持高等教育的官員。

