舊金山州大時隔25年有新教學大樓啟用

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）州立大學時隔25年，興建了新的教學大樓，現已正式啟用。

全新的Marcus Hall教學大樓有四層高，面積有7.5萬平方呎，主要提供通識教育和創意藝術課程，同時是校園、廣播及電訊演藝部門的新辦公室，裡面有先進的電腦、影音、廣播等設備，培育將來有意從事媒體行業的學生。

市長布里德說：「這是個好消息，這個地方帶來機會，對學生是很有意義，因為背負著家人對他成功的期望。」

這幢大樓是以兩名在60代畢業的舊生Marcus夫婦命名，他們是建築項目內最大的捐款人。

捐款人George Marcus說：「我們希望捐款能帶州立大學，晉升至另一個層次。」

Marcus夫婦都感激所有曾經教過他們的教授，以及支持高等教育的官員。

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