Santa Clara縣將為過千無家可歸家庭支付10年屋租（視頻）

Santa Clara縣計劃在未來4年之內,為所有無家可歸家庭找到住宿,並使用聯邦政府和州府的撥款,為上千個無家歸家庭支付長達10年的屋租。

Santa Clara縣府估計,目前有600個家庭或孩子面臨露宿街頭,而預計明年可能再多另外600個家庭無家可歸,所以首階段打算幫助1200個家庭找到房屋住宿,之後每年協助多600個家庭,希望到2025年時,可以替所有無家歸家庭找到居所。

縣府也計劃未來5年興建1000多個可負擔單位。

項目資金來自拜登總統去年通過的1.9萬億元疫情紓困法案,法案提到撥款給地方政府,為無家可歸家庭,或面臨無家可歸的家庭等支付長達10年的屋租。

Santa Clara縣議會周二接納有關方案,縣府行政部門將會在下個月對方案提供建議。

