【KTSF】

南灣聖荷西周一發生一宗行人被撞的車禍,肇事司機撞人後不顧而去。

周一晚約8時14分,警方獲報稱在聖荷西市Umbarger路和Senter路的路口附近,發生一起行人和汽車相撞事故,開車的司機不顧而去,被撞的行人則被送往醫院救治,一度有生命危險,目前情況穩定。

有線索的民眾請聯繫聖荷西警方。

