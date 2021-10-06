舊金山精緻料理餐廳摘下米其林一星榮耀 主廚大有來頭（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新冠疫情之下，走高檔路線的餐廳經營格外困難，舊金山一家由華裔管理的精緻料理fine dining餐廳，2019年開幕後不久，就碰上疫情爆發，如今挺過了疫情的考驗，日前還摘下米其林一星的榮耀，餐廳的主廚大有來頭。

位於舊金山聯合廣場的O’ by Claude Le Tohic餐廳是一家高級法式精緻料理，在上個月底剛剛公布的2021米其林指南榮摘一星，擠身米其林餐廳之列，對於今年受疫情影響，只開了半年的餐廳來說，獲此殊榮非常振奮人心。

餐廳主廚Claude Le Tohic說：「這對大家都是好事，對我們團隊是個好事，真的獎勵了疫情期間努力工作的團隊成員，特別是我們無法保持整年營業，能贏得米其林一星，這是好事，我們開心又感恩。」

這家餐廳2019年開幕，才開了幾個月就碰上新冠疫情爆發，一直關閉到今年3月才重開，過程中還一度做外帶。

Claude說：「那是非常痛苦的，餐館見不到客人並不好，因為說到底我們是為了有客人，但是完全見不到，我們只好把食物打包外送，當時的情況就是有這麼糟。」

O’餐廳隸屬於Alexander’s Steakhouse亞歷山大集團旗下的一間餐廳，由華裔女性Chanile管理，當初就是在她的力邀下，找來主廚Claude Le Tohic打造這一整棟餐飲王國，每一層樓賣不同的餐飲或甜點，都是由來自法國的Claude主廚負責。

對於米其林餐飲已經有豐富經驗的他，談到這次摘星的原因。

Claude說：「我們嘗試顯現出加州好的食材，我們有很多海鮮、農產品、魚、肉和魚子醬，因為現在很喜慶，我們也有素食的菜單，我們能滿足所有人。」

2005年從法國來美發展餐飲事業的Claude主廚大有來頭，是已故米其林主廚侯布雄Joel Robuchon的高徒，曾帶領侯布雄團隊摘下十多顆星，包括拉斯維加斯MGM酒店內的米其林三星餐廳，他還是James Beard獎得主，還有法國政府所頒布的最佳工藝技師MOF（(Meilleur Ouvrier de France）得主，只有獲得這項殊榮的廚師，可以在廚師服的領口圍上紅白藍的圖騰，是法國官方肯定廚師的殊榮。

這家餐廳則是他第一家以自己名字所開的餐廳，他談到對於精緻料理的熱情。

Claude說：「也許因為我從小在餐飲業長大，在我才5歲的時候，我就在餐館，我就是這樣長大，也做了一輩子，我非常喜歡顧客和食物，因為食物沒有止盡，你可以有上百萬種烹調方式，也可以任意混合食材。」

目前該餐館一周只營業三天，提供兩種套餐，不過米其林名單公布後，大批預約電話蜂擁而至，將很快擴大營業至一周五天，主廚說他的終極目標，是希望能讓所有食客都開心。

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