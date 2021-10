舊金山精緻料理餐廳摘下米其林一星榮耀 主廚大有來頭（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新冠疫情之下,走高檔路線的餐廳經營格外困難,舊金山一家由華裔管理的精緻料理fine dining餐廳,2019年開幕後不久,就碰上疫情爆發,如今挺過了疫情的考驗,日前還摘下米其林一星的榮耀,餐廳的主廚大有來頭。

位於舊金山聯合廣場的O’ by Claude Le Tohic餐廳是一家高級法式精緻料理,在上個月底剛剛公布的2021米其林指南榮摘一星,擠身米其林餐廳之列,對於今年受疫情影響,只開了半年的餐廳來說,獲此殊榮非常振奮人心。

餐廳主廚Claude Le Tohic說:「這對大家都是好事,對我們團隊是個好事,真的獎勵了疫情期間努力工作的團隊成員,特別是我們無法保持整年營業,能贏得米其林一星,這是好事,我們開心又感恩。」

這家餐廳2019年開幕,才開了幾個月就碰上新冠疫情爆發,一直關閉到今年3月才重開,過程中還一度做外帶。

Claude說:「那是非常痛苦的,餐館見不到客人並不好,因為說到底我們是為了有客人,但是完全見不到,我們只好把食物打包外送,當時的情況就是有這麼糟。」

O’餐廳隸屬於Alexander’s Steakhouse亞歷山大集團旗下的一間餐廳,由華裔女性Chanile管理,當初就是在她的力邀下,找來主廚Claude Le Tohic打造這一整棟餐飲王國,每一層樓賣不同的餐飲或甜點,都是由來自法國的Claude主廚負責。

對於米其林餐飲已經有豐富經驗的他,談到這次摘星的原因。

Claude說:「我們嘗試顯現出加州好的食材,我們有很多海鮮、農產品、魚、肉和魚子醬,因為現在很喜慶,我們也有素食的菜單,我們能滿足所有人。」

2005年從法國來美發展餐飲事業的Claude主廚大有來頭,是已故米其林主廚侯布雄Joel Robuchon的高徒,曾帶領侯布雄團隊摘下十多顆星,包括拉斯維加斯MGM酒店內的米其林三星餐廳,他還是James Beard獎得主,還有法國政府所頒布的最佳工藝技師MOF((Meilleur Ouvrier de France)得主,只有獲得這項殊榮的廚師,可以在廚師服的領口圍上紅白藍的圖騰,是法國官方肯定廚師的殊榮。

這家餐廳則是他第一家以自己名字所開的餐廳,他談到對於精緻料理的熱情。

Claude說:「也許因為我從小在餐飲業長大,在我才5歲的時候,我就在餐館,我就是這樣長大,也做了一輩子,我非常喜歡顧客和食物,因為食物沒有止盡,你可以有上百萬種烹調方式,也可以任意混合食材。」

目前該餐館一周只營業三天,提供兩種套餐,不過米其林名單公布後,大批預約電話蜂擁而至,將很快擴大營業至一周五天,主廚說他的終極目標,是希望能讓所有食客都開心。

