紐約地鐵候車女乘客被人從月台推向行駛中列車

【KTSF 江良慧報導】

周一早上,在紐約時代廣場的地鐵站內一個等車的女人,突然被人推向一列正開進月台的地鐵列車,被推的女人面部和腳受重傷,而涉嫌推人的疑犯已經在周二早上被捕。

事發在周一早上,事前完全沒有預兆。

畫面見到一個戴頭巾的女人,似乎是等到列車剛好進入月台,之後突然大力從後撞向他人,受害人迎頭撞向入站的列車。

說:「看來很惡毒,令人害怕,因為會發生任何人身上,當你最不經意時。」

警方表示,受害人是一名42歲女人,當時只是在月台上等車,可以看到事前兩人沒有發生爭執,受害人是突然遇襲,幸好她沒有跌下路軌,其他乘客就表示,會更加提高警惕。

今年至今,紐約發生20宗地鐵推人事件,比較去年同期有17宗,警方公佈疑犯照片,希望公眾提供線索緝捕她歸案,結果警方周二早上在案發現場附近發現她,並且把她拘捕。

疑犯是一名29歲皇后區居民,她將會被控意圖謀殺。

