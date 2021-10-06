紐約地鐵候車女乘客被人從月台推向行駛中列車

【KTSF 江良慧報導】

周一早上，在紐約時代廣場的地鐵站內一個等車的女人，突然被人推向一列正開進月台的地鐵列車，被推的女人面部和腳受重傷，而涉嫌推人的疑犯已經在周二早上被捕。

事發在周一早上，事前完全沒有預兆。

畫面見到一個戴頭巾的女人，似乎是等到列車剛好進入月台，之後突然大力從後撞向他人，受害人迎頭撞向入站的列車。

說：「看來很惡毒，令人害怕，因為會發生任何人身上，當你最不經意時。」

警方表示，受害人是一名42歲女人，當時只是在月台上等車，可以看到事前兩人沒有發生爭執，受害人是突然遇襲，幸好她沒有跌下路軌，其他乘客就表示，會更加提高警惕。

今年至今，紐約發生20宗地鐵推人事件，比較去年同期有17宗，警方公佈疑犯照片，希望公眾提供線索緝捕她歸案，結果警方周二早上在案發現場附近發現她，並且把她拘捕。

疑犯是一名29歲皇后區居民，她將會被控意圖謀殺。

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