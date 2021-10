英德學者奪諾貝爾化學獎 研究有機催化劑活化反應

【有線新聞】

本年度諾貝爾化學獎由兩位德國及美國學者獲得,他們研發的非對稱有機催化反應令化學合成更環保,亦對藥物生產非常重要,可提升研發新藥的效率。

德國化學家普朗克研究院的利斯特及蘇格蘭出生、在美國普林斯頓大學任教的麥克米倫,共同獲得今屆諾貝爾化學獎,將平分約一百萬美元的獎金。他們的貢獻關乎化學反應的關鍵元素——催化劑,它為分子提供媒介,活化整個反應過程。

科學家曾經以為催化劑只有金屬及酵素兩種,但到了2000年,利斯特與麥克米倫不約而同發現第三種,即是「非對稱有機催化劑」。

「有機」指這種催化劑是有機物,主要由碳原子組成,加上氧及氮也是自然界常見成分,所以成本比較低。

那「非對稱」又指甚麼?看看這兩個分子,它們基本結構一樣,只是左右相反,有如一對鏡像。但對於人的嗅覺,一個是檸檬味,一個是橙味,所以一般來說,左右版本的分子對人體的效果可以完全不同。如果製造藥物的人,兩者也是同一個反應產生,怎樣才可造出自己想要的版本?「非對稱」有機催化劑正正可以令化學反應選擇性得出左或右其中一個版本,相對效率更高。

另外由電池生產以至研發各種新材料也會用到這種有機催化劑。

