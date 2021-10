Millbrae市計劃為無家可歸人士提供外展服務（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Millbrae市大多數的無家可歸人士,都是在晚上被灣區捷運(BART)人員從列車上叫下來,市府將推行一年的實驗性計劃,想這些無家可歸人士提供外展服務。

一些無家可歸人士利用灣區捷運列車作為休息的地方,到了晚上,捷運人員將滯留在列車上的人叫下車,而因為Millbrae市是捷運服務的終點站之一,這些無家可歸人士就留在該市過夜。

市府表示,他們當中大約9成來自舊金山。

Millbrae市經理Thomas Williams說:「他們找到適合的地方就在那裡睡覺,我們試圖為他們提供庇護所,或幫助他們回去舊金山,因為他們通常也都要是回去那裡。」

Millbrae 市府也會從非牟利機構LifeMoves聘請兩位全職的社工,協助這些無家可歸人士,包括提供庇護所、食物,或是介紹戒毒或精神服務,特別是在最後一趟列車抵達的時候在捷運站。

歷時一年的計劃,將耗資約25萬,10萬來自市府,10萬來自San Mateo縣府,其餘的來自非牟利組織,計劃也將從縣府每季度的數據中研究是否達到成效。

Millbrae副市長Anne Oliva說:「我們知道計劃不會立刻取得成效,大家也需要有耐心,最大的挑戰將是需要幫助的人接受我們的幫助。」

