吹哨人參院作證 稱Facebook產品對青少年造成傷害（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

洩露Facebook大量內部文件而掀起風波的Facebook吹哨人Frances Haugen周二在國會參議院作證,她批評Facebook的產品傷害年青人,Facebook需要負上責任,又指Facebook將利潤放在第一位,罔顧年輕人的安全,她因此催促國會對Facebook實施更多監管。

前Facebook產品經理Haugen周二在國會參議院作證,她說外界根本不知道在Facebook裡面發生何事,她指Facebook引發社會分裂,削弱民主,又說這間公司將利潤放在第一位。

Haugen說:「公司領導層知道如何令Facebook和Instagram更安全,但沒有作出所需的改變,因為他們將巨額利潤放在人之上

她又針對Facebook的運作模式,指控公司引導年輕使用者接觸有毒害的內容,好像令人厭食,她又形容Facebook容易令年輕人上癮,就好像吸煙一樣。

Haugen說:「他們要確保下一代,好像如今一樣聯繫一起,方法就是確保兒童養成習慣,在他們有良好自我監督之前。」

因此她呼籲國會立法監管Facebook,而兩黨也罕有地同意。

共和黨參議員Jerry Moran說:「我們必須解決之間的分歧,推行立法,正如參議員Kuntz說,我們一起工作吧。」

民主黨參議員Richard Blumenthal說:「我們的分歧似乎微不足道,相對我們現時所見的爆料。」

Facebook否認Haugen的指控,發言人回應反駁說,Haugen並沒有處理過兒童安全或Instagram,也沒有研究過這些問題,她以前在Facebook的工作也沒有直接相關的知識。

