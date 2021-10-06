吹哨人參院作證 稱Facebook產品對青少年造成傷害（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

洩露Facebook大量內部文件而掀起風波的Facebook吹哨人Frances Haugen周二在國會參議院作證，她批評Facebook的產品傷害年青人，Facebook需要負上責任，又指Facebook將利潤放在第一位，罔顧年輕人的安全，她因此催促國會對Facebook實施更多監管。

前Facebook產品經理Haugen周二在國會參議院作證，她說外界根本不知道在Facebook裡面發生何事，她指Facebook引發社會分裂，削弱民主，又說這間公司將利潤放在第一位。

Haugen說：「公司領導層知道如何令Facebook和Instagram更安全，但沒有作出所需的改變，因為他們將巨額利潤放在人之上

她又針對Facebook的運作模式，指控公司引導年輕使用者接觸有毒害的內容，好像令人厭食，她又形容Facebook容易令年輕人上癮，就好像吸煙一樣。

Haugen說：「他們要確保下一代，好像如今一樣聯繫一起，方法就是確保兒童養成習慣，在他們有良好自我監督之前。」

因此她呼籲國會立法監管Facebook，而兩黨也罕有地同意。

共和黨參議員Jerry Moran說：「我們必須解決之間的分歧，推行立法，正如參議員Kuntz說，我們一起工作吧。」

民主黨參議員Richard Blumenthal說：「我們的分歧似乎微不足道，相對我們現時所見的爆料。」

Facebook否認Haugen的指控，發言人回應反駁說，Haugen並沒有處理過兒童安全或Instagram，也沒有研究過這些問題，她以前在Facebook的工作也沒有直接相關的知識。

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