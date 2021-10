J&J藥廠申請新冠疫苗加強劑許可（視頻）

【馮政浩報導】

Johnson & Johnson要求當局批准多打一針J&J新型肺炎疫苗加強劑。

J&J藥廠星期一要求食品及藥物管理局(FDA)批准打多一針J&J新冠肺炎疫苗。

J&J發表研究報告顯示,在打過這種單一劑的J&J疫苗之後,兩個月或6個月再打針,可以提供更大保障,防止中等至危急程度的新型肺炎病症。

J&J的申請交由FDA和疾控中心(CDC)去決定那些人需要打加強劑,以及什麼時候打,問題是FDA會不會開綠燈。

Emory大學Grady醫學院執行副院長Carlos del Rio說:「我覺得關鍵是數據,資料顯示,一針疫苗是不足夠,其實這很易變成兩劑疫苗。」

而最近有研究也顯示,Pfizer疫苗效能也會隨著時間慢慢消失。

研究員分析超過300萬人的數據,發覺在打針之後5個月,預防感染效能跌至47%。

另外一項研究證實,那些人遭受疫情打擊最大,非洲裔、美洲原住民,以及拉美裔,在疫情初期死亡數字遠遠多過白人。

研究發現,這些組別的死亡率超過白人和亞裔兩倍。

星期一在紐約市有民眾示威,抗議強制打疫苗,但市長白思豪就說強制接種有效用。

白思豪說:「對美國每一個市長,每一個州長,每一個行政總裁,實行強制接種疫苗會扭轉形勢。」

全美國計算感染比率正在下降,但在兒童正等待批准接種疫苗,這段時間,他們的感染個案數字令人困擾。

根據美國兒科專科學院,美國18歲以下人口佔22%,但美國的新型肺炎個案,有27%是這個年齡層。

以佛羅里達州為例,CNN的分析發現由學期開始,在全州最大校區,最少有5萬名學生,以及8,300名以上僱員確診新型肺炎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。