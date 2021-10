27年前華裔少女林涵琪命案 案中主要疑犯獄中死亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

27年前,居住在東灣Castro Valley的14歲華裔少女林涵琪(Jenny Lin)在自己的家中被人殺害,案中主要疑犯在俄勒岡州的監獄中死亡。

東灣時報的報導指出,53歲的Sebastian Alexander Shaw,在俄勒岡州的監獄中死亡,當局沒有公開死因,但會驗屍。

Shaw因三宗在波特蘭的謀殺案被判三次終身監禁,2006年,東灣Alameda縣縣警調查員認定Shaw

是1994年謀殺華裔女童林涵琪。

案件的主要疑犯,1994年5月27日就讀初中,14歲的林涵琪放學後獨自在家,她的父親晚上回家後,在樓上的浴室發現女兒赤裸的屍體,探員相信匪徒企圖性侵林涵琪,但後來被嚇跑。

案發後兩個多月,當年26歲的Shaw在俄勒岡州波特蘭被捕,警方發現他駕駛一輛從東灣San Ramon偷來的汽車,車上有槍械和刀,以及探員形容為用來謀殺的裝備,包括滑雪面罩、手術手套、手銬和打包用的膠帶等。

1998年,警方透過DNA,證實Shaw與兩宗波特蘭發生的謀殺案有關而拘捕他,Shaw後來因為另一宗謀殺案也被定罪。

根據報導,Shaw告訴警方自己涉及另外10到12宗謀殺案,包括一宗在加州的命案,但他拒絕公開詳情。

雖然Alameda縣警指出,Shaw是林涵琪命案的主要疑犯,可是當時的地檢處認為難以入罪,所以決定不起訴Shaw,林涵琪命案至今仍然是一宗懸案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。