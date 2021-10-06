27年前華裔少女林涵琪命案 案中主要疑犯獄中死亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

27年前，居住在東灣Castro Valley的14歲華裔少女林涵琪（Jenny Lin）在自己的家中被人殺害，案中主要疑犯在俄勒岡州的監獄中死亡。

東灣時報的報導指出，53歲的Sebastian Alexander Shaw，在俄勒岡州的監獄中死亡，當局沒有公開死因，但會驗屍。

Shaw因三宗在波特蘭的謀殺案被判三次終身監禁，2006年，東灣Alameda縣縣警調查員認定Shaw

是1994年謀殺華裔女童林涵琪。

案件的主要疑犯，1994年5月27日就讀初中，14歲的林涵琪放學後獨自在家，她的父親晚上回家後，在樓上的浴室發現女兒赤裸的屍體，探員相信匪徒企圖性侵林涵琪，但後來被嚇跑。

案發後兩個多月，當年26歲的Shaw在俄勒岡州波特蘭被捕，警方發現他駕駛一輛從東灣San Ramon偷來的汽車，車上有槍械和刀，以及探員形容為用來謀殺的裝備，包括滑雪面罩、手術手套、手銬和打包用的膠帶等。

1998年，警方透過DNA，證實Shaw與兩宗波特蘭發生的謀殺案有關而拘捕他，Shaw後來因為另一宗謀殺案也被定罪。

根據報導，Shaw告訴警方自己涉及另外10到12宗謀殺案，包括一宗在加州的命案，但他拒絕公開詳情。

雖然Alameda縣警指出，Shaw是林涵琪命案的主要疑犯，可是當時的地檢處認為難以入罪，所以決定不起訴Shaw，林涵琪命案至今仍然是一宗懸案。

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