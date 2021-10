海軍樂隊在日落區Irving街餐館舉行音樂會

【KTSF】

今個星期是艦隊週,海軍在舊金山(三藩市)舉行連串的活動,包括飛行表演和讓市民參觀戰艦,而海軍軍人更進入民間,與市民交流,海軍一支樂隊周三在日落區Irving街一間餐館舉行音樂會。

舊金山退伍軍人事務委員/退伍海軍陳國慶(Hanley Chan)說:「這個星期是艦隊週,我的同事Bill Barnickel,舊金山退伍軍人事務委員,他帶這隊樂隊到日落區商人協會。」

Bill Barnickel說:「這是第二年我把樂隊帶來這裡,身為退伍軍人,我感到很好,將海軍成員帶到這個商業區,慶祝艦隊週,我們的商戶也一起慶祝艦隊週。」

市民Simon Kwong說:「真好,我愛這場表演,很有生氣,讓大家出來很好,保持社交距離,安全地欣賞三藩市的氣氛。」

艦隊週的飛行表演將於星期五,六,日舉行,其中包括Blue Angels藍天使的飛行表演,將會在週末三天下午3時開始,詳情請瀏覽:

艦隊週飛行表演及藍天使表演時間表:

https://fleetweeksf.org/air-show-schedules/

艦隊週活動時間表:

https://fleetweeksf.org/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。