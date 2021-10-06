海軍樂隊在日落區Irving街餐館舉行音樂會

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今個星期是艦隊週，海軍在舊金山（三藩市）舉行連串的活動，包括飛行表演和讓市民參觀戰艦，而海軍軍人更進入民間，與市民交流，海軍一支樂隊周三在日落區Irving街一間餐館舉行音樂會。

舊金山退伍軍人事務委員/退伍海軍陳國慶（Hanley Chan）說：「這個星期是艦隊週，我的同事Bill Barnickel，舊金山退伍軍人事務委員，他帶這隊樂隊到日落區商人協會。」

Bill Barnickel說：「這是第二年我把樂隊帶來這裡，身為退伍軍人，我感到很好，將海軍成員帶到這個商業區，慶祝艦隊週，我們的商戶也一起慶祝艦隊週。」

市民Simon Kwong說：「真好，我愛這場表演，很有生氣，讓大家出來很好，保持社交距離，安全地欣賞三藩市的氣氛。」

艦隊週的飛行表演將於星期五，六，日舉行，其中包括Blue Angels藍天使的飛行表演，將會在週末三天下午3時開始，詳情請瀏覽：

艦隊週飛行表演及藍天使表演時間表：

https://fleetweeksf.org/air-show-schedules/

艦隊週活動時間表：

https://fleetweeksf.org/

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