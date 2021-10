Facebook就故障公開致歉 強調沒有用戶數據洩漏

【有線新聞】

社交網站Facebook和旗下多個平台一度全球故障6小時,在歐美地區網上生意嚴重停擺。Facebook公開致歉,強調沒有用戶數據洩漏。

社交平台近年來是不少人的「搵食工具」,如直播打機、教健身、跳舞。全球逾35億用戶的Facebook和旗下的Instagram、Whatsapp等平台,美國東岸時間周一近中午起突然同時故障。

在Facebook開網上舞蹈班的導師,指這段時間無法聯絡學生。在歐美地區,依靠這些社交平台工作的人和企業突然被停工。受影響的還有大量透過這些社交網站和通訊軟件,做生意的網店。利用Facebook帳號登入的各類型應用程式、網上平台、智能電視等,亦「無辜」受牽連。

大故障足足逾6小時後才修復好,Facebook解釋,負責協調數據中心之間網絡流量的骨幹路由器,配置改變出錯,影響服務,強調沒有用戶數據洩漏。Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格公開致歉。

今次大規模故障,估計在美國單計廣告,每小時損失50多萬美元。股價同日亦下跌近5%。Facebook對上一次大規模故障在2019年,當時服務受影響超過24小時。這次「大當機」更可能影響用戶信心。

Twitter在對手故障期間用戶流量激增,Twitter發文與大家打招呼,用戶紛紛指要轉用Twitter、Signal等。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。