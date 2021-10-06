Facebook就故障公開致歉 強調沒有用戶數據洩漏

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社交網站Facebook和旗下多個平台一度全球故障6小時，在歐美地區網上生意嚴重停擺。Facebook公開致歉，強調沒有用戶數據洩漏。

社交平台近年來是不少人的「搵食工具」，如直播打機、教健身、跳舞。全球逾35億用戶的Facebook和旗下的Instagram、Whatsapp等平台，美國東岸時間周一近中午起突然同時故障。

在Facebook開網上舞蹈班的導師，指這段時間無法聯絡學生。在歐美地區，依靠這些社交平台工作的人和企業突然被停工。受影響的還有大量透過這些社交網站和通訊軟件，做生意的網店。利用Facebook帳號登入的各類型應用程式、網上平台、智能電視等，亦「無辜」受牽連。

大故障足足逾6小時後才修復好，Facebook解釋，負責協調數據中心之間網絡流量的骨幹路由器，配置改變出錯，影響服務，強調沒有用戶數據洩漏。Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格公開致歉。

今次大規模故障，估計在美國單計廣告，每小時損失50多萬美元。股價同日亦下跌近5%。Facebook對上一次大規模故障在2019年，當時服務受影響超過24小時。這次「大當機」更可能影響用戶信心。

Twitter在對手故障期間用戶流量激增，Twitter發文與大家打招呼，用戶紛紛指要轉用Twitter、Signal等。

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