【KTSF】

加州中部周一有人中了Powerball頭獎,贏得6.85億獎金。

該名幸運兒是在Morro Bay的一間零售店買到得獎彩票,獎金是Powerball史上第五最高金額,幸運兒暫時未領獎。

如果他選擇一次過領取獎金,扣稅後可得近5億元,出售得獎彩票的零售店都可獲最多100萬元獎金。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。