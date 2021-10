南加海岸漏油事故可能是船錨扯破油管所致

【KTSF 江良慧報導】

有關南加州海岸的漏油事故,聯邦運輸部調查人員初步相信,可能是有船隻的錨勾到油管,把油管扯斷導致漏油,而清理油污的工作就繼續進行。

在Huntington Beach,當地海灘繼續關閉,以便清理油污,沙灘上有很多小塊的石油,工作人員把他們放進袋中,再安全丟棄。

水中情況也一樣,有小艇在海上收集浮在水面的油污,但預計工作將會很漫長,短時間內不會完成,另一方面,調查工作也在繼續。

聯邦運輸部調查員指,初步報告顯示,漏油是因為有船錨勾到喉管導致油管被扯爛,油管缺口大約離岸5英里,深度98英尺,而海岸防衛隊隊長Rebecca Ore就表示,潛水員斷定有4000尺的油管橫向移位大約105英尺,不過她就沒有說是甚麼導致油管移位,此外油管也有一個13寸的缺口。

Ore說:「他們也發現油管側面有一處裂開13寸,可能是漏油源頭。」

經營油管的能源公司的總裁就指,油管移位至差不多一個半圓形。

另一方面,有最新文件顯示,最早有人在星期五晚舉報海面有油漬,但能源公司卻說,他們在星期六才看到,而海岸防衛隊也在最初收到可能有漏油的報告後接近12小時才開始調查,他們解釋是因為沒有其他支持的證據,天黑妨礙工作和缺乏科技支援。

關注煉油設施安全的組織,多年來一直推動修改聯邦法例,加強偵測漏油的要求,和強迫油公司安裝閥門,在漏油時會自動中斷原油的輸送,不過石油和油管業界就因為造價高昂而一直反對。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。