疫情引發血庫供應緊張 紅十字會呼籲社區踴躍捐血

由Delta變種病毒導致的新冠肺炎確診病例激增,引發血庫的血液短缺,美國紅十字會呼籲社區踴躍捐血。

Shaun Brennan自1999年起共捐獻血液500次。

Brennan說:「這是我回饋的方式。」

這是一個里程碑,即使疫情肆虐,他仍堅持捐血。

Brennan說:「當想到能挽救的生命,我不用多想就去做。」

然而紅十字會表示,新型肺炎疫情,已經讓很多人對於捐血望而卻步,特別是在過去幾個月Delta變種肆虐之時。

紅十字會醫療主任Baia Lasky說:「這是一個緊急狀況。」

目前紅十字會的全國血液庫存量是6年來最低,某些血型的供應量甚至不能維持一天。

Lasky說:「醫院擔心可能要推遲手術,最壞的情況是,醫院將沒有血液可用於緊急情況。」

紅十字會估計,需要在一個月內每週都額外收集大約一萬個單位的血液,才能補上缺口,紅十字會需要各種血型的血液,但最需要的還是0型的血液。

Lasky說:「O-血型普世可用,並用於緊急情況,O+血型也接近普世可用,是最普遍的輸血血型。」

紅十字會表示,現在安全措施已經到位,保護捐贈者和工作人員,免受新型肺炎病毒的侵害,其中包括實施口罩令,以及要求預約捐血。

Brennan說:「一切都是為了挽救生命。」

