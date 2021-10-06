疫情引發血庫供應緊張 紅十字會呼籲社區踴躍捐血

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由Delta變種病毒導致的新冠肺炎確診病例激增，引發血庫的血液短缺，美國紅十字會呼籲社區踴躍捐血。

Shaun Brennan自1999年起共捐獻血液500次。

Brennan說：「這是我回饋的方式。」

這是一個里程碑，即使疫情肆虐，他仍堅持捐血。

Brennan說：「當想到能挽救的生命，我不用多想就去做。」

然而紅十字會表示，新型肺炎疫情，已經讓很多人對於捐血望而卻步，特別是在過去幾個月Delta變種肆虐之時。

紅十字會醫療主任Baia Lasky說：「這是一個緊急狀況。」

目前紅十字會的全國血液庫存量是6年來最低，某些血型的供應量甚至不能維持一天。

Lasky說：「醫院擔心可能要推遲手術，最壞的情況是，醫院將沒有血液可用於緊急情況。」

紅十字會估計，需要在一個月內每週都額外收集大約一萬個單位的血液，才能補上缺口，紅十字會需要各種血型的血液，但最需要的還是0型的血液。

Lasky說：「O-血型普世可用，並用於緊急情況，O+血型也接近普世可用，是最普遍的輸血血型。」

紅十字會表示，現在安全措施已經到位，保護捐贈者和工作人員，免受新型肺炎病毒的侵害，其中包括實施口罩令，以及要求預約捐血。

Brennan說：「一切都是為了挽救生命。」

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