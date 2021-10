【KTSF】

阿斯利康公司周二發表聲明,證明他們的抗體療法有效,已經申請聯邦食品和藥物管理局(FDA)緊急授權。

阿斯利康周二的聲明中說,新冠抗體療法特別適用於那些因免疫系統衰弱,而對疫苗反應不佳的人群,同時也適用於預防感染新冠。

一項後期實驗的數據表明,使用新款藥物使出現新冠症狀的風險降低了77%。

如果獲得FDA的批准,阿斯利康的新藥將是第一個獲得緊急使用授權的長效抗體組合。

阿斯利康表示,公司正在與美國及世界各地的政府探討開供應協議。

