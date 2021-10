舊金山華埠周日舉行紀念辛亥革命座談會

【KTSF 古琳嘉報導】

中華民國國父孫中山先生於1911年發動辛亥革命,推翻滿清政府,建立中華民國,至今已經110年了,舊金山(三藩市)華埠周日有一場紀念辛亥革命的座談會,邀請多位辛亥革命烈士後裔,與僑界一起緬懷辛亥革命的光輝。

駐美中華總會館和舊金山灣區中國統一促進會周日在舊金山華埠勝利堂內聯合舉辦紀念辛亥革命110周年座談會,除了邀請中國駐舊金山總領事王東華以及多位僑界領袖出席,還邀請到四位辛亥革命先驅的後裔,講述先人的這段革命歷史。

辛亥革命先輩黃興的曾孫女黃昀說:「我覺得做為後代吧,我曾祖父黃興對我們的影響,很多也在潛移默化之中,黃興他不僅僅是一個堅定的,一位堅定的革命家,和出色的軍事家,同時他本身也是一位書法大師,就更體會到這些作品裡,他反應出來他們那種奉獻精神、高尚品質,還有他們那種寬廣的胸懷,這些都是我們後代要繼承的他們的高尚品德。」

辛亥革命先輩陳更新孫女陳懷台說:「前年我回去台灣,我發現年輕的一代,居然從來沒有聽過甚麼叫黃花崗七十二烈士,也沒有聽過辛亥革命,所以我今天很高興跟大家在一起緬懷先烈,不容青史盡成灰。」

座談會的主要目的,是希望緬懷孫中山先生等革命先輩的光輝業績,重温海外華僑對辛亥革命的貢獻和愛國傳統。

中國駐舊金山總領事王東華強調,要實現中華民族偉大復興。

中國駐舊金山總領事王東華說:「要把實現中華民族偉大復興作為己任,把實現中華民族的共同利益和增進各自的具體利益團結起來,統一起來,堅持在實現中華民族的共同基礎上,增進我們各自的利益。」

另外,座談會上還播放了多位革命烈士後裔事先錄製的影片,共同緬懷這段歷史。

