【KTSF 張麗月報導】

世貿組織(WTO)周一發表報告指出,全球貿易反彈的速度比預期快,而全球經濟復甦面對最大的風險就是當前的疫情,並且警告說,通脹上升、港口貨運擠塞延誤、船運費用高企以及半導體晶片繼續短缺等因素,都會拖慢全球經濟復甦的力度。

世貿稱,尤其是先進國家和許多新興經濟體的快速經濟復甦,以及需求強勁,都會令供需不平衡加劇惡化。

WTO又調高全球貿易增長率,預測今年升至10.8%,明年升至4.7%。

世貿組織又說,全球的GDP 去年下跌3.8%,預測今年強勁反彈上升5.3%,明年全球的GDP可能上升4.1%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。