蔡英文指若台灣失守將是區域和平災難

國際社會關注解放軍近日頻頻派軍機飛近台灣;在台灣,蔡英文總統撰文表示,若台灣的民主遭受威脅,會竭盡全力捍衛,又形容若台灣失守,會對區域和平帶來災難後果。

蔡英文在美國《外交事務》雜誌撰文,指隨著各國逐漸意識到大陸帶來的威脅,亦應了解與台灣合作的價值。她提到如果台灣失守,對區域和平及民主聯盟體系將會是一大災難,因為意味當今全球價值競賽中,威權主義已經勝過民主。

蔡英文說,民主是不容妥協,即使解放軍軍機幾乎每日飛近台灣,台方亦不會屈從壓力;重申在對等和不設政治前題的原則下,將持續以開放態度與北京當局對話,亦會投入必要資源,強化對北京了解,減少誤解誤判。她強調台灣並不尋求軍事對抗,希望與周邊國家和平、穩定、可預測地互利共存,但若台灣的民主和生活方式遭受威脅,必會竭盡全力捍衛。

連日合共有超過百架解放軍軍機飛近台灣,數目創新高,引來國際社會關注。美國批評北京做法損害地區和平穩定,白宮發言人普薩基:「我們關注北京在鄰近台灣的挑釁軍事行為,令局勢不穩、誤判情況,損害地區和平穩定;我們促請北京停止針對台灣的軍事、外交和經濟壓迫。」

剛換屆的日本政府表示正密切注視局勢,期望兩岸能透對話解決分歧,將權衡各種可能出現的情況做好準備。澳洲亦說不應採取威嚇或動武等手段解決,期望維護安全、繁榮,並以規則為基礎的印太地區。

