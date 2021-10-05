蔡英文指若台灣失守將是區域和平災難

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國際社會關注解放軍近日頻頻派軍機飛近台灣；在台灣，蔡英文總統撰文表示，若台灣的民主遭受威脅，會竭盡全力捍衛，又形容若台灣失守，會對區域和平帶來災難後果。

蔡英文在美國《外交事務》雜誌撰文，指隨著各國逐漸意識到大陸帶來的威脅，亦應了解與台灣合作的價值。她提到如果台灣失守，對區域和平及民主聯盟體系將會是一大災難，因為意味當今全球價值競賽中，威權主義已經勝過民主。

蔡英文說，民主是不容妥協，即使解放軍軍機幾乎每日飛近台灣，台方亦不會屈從壓力；重申在對等和不設政治前題的原則下，將持續以開放態度與北京當局對話，亦會投入必要資源，強化對北京了解，減少誤解誤判。她強調台灣並不尋求軍事對抗，希望與周邊國家和平、穩定、可預測地互利共存，但若台灣的民主和生活方式遭受威脅，必會竭盡全力捍衛。

連日合共有超過百架解放軍軍機飛近台灣，數目創新高，引來國際社會關注。美國批評北京做法損害地區和平穩定，白宮發言人普薩基：「我們關注北京在鄰近台灣的挑釁軍事行為，令局勢不穩、誤判情況，損害地區和平穩定；我們促請北京停止針對台灣的軍事、外交和經濟壓迫。」

剛換屆的日本政府表示正密切注視局勢，期望兩岸能透對話解決分歧，將權衡各種可能出現的情況做好準備。澳洲亦說不應採取威嚇或動武等手段解決，期望維護安全、繁榮，並以規則為基礎的印太地區。

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