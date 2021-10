約200名學生家長集會反對關閉Meyerholz等三所小學

【KTSF】

Cupertino聯合學區計畫關閉Meyerholz等三所小學,剛過去的周六,約有200名學生及其家長在市府門廣場舉行集會反對關校。

參加集會遊行的學生家長以Meyerholz小學居多,該校是整個學區最有名的小學之一,也得過藍帶獎。

家長對於學區以註冊率下降為由關校表示不認同,疫情期間確實有學生仍在家自學或是轉入私校,但不至於到關校地步。

周六參與集會的還包括不少小孩已經上大學的社區人士,該校不僅面臨關閉的命運,也可能因為學區重劃,這區的學生無法直升Miller初中及Lynbrook高中。

Cupertino學區共有21所小學,另外被列入關校名單的是John Muir,還有Regnart小學。

周二下午兩點半,家長將前往學區辦公室繼續抗議。

