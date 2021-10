研究氣象等複雜系統 三學者獲諾貝爾物理學獎

【有線新聞】

本年度諾貝爾物理學獎由3名研究複雜系統的學者獲得。

其中美國普林斯頓大學的日裔學者真鍋淑郎及德國普朗克研究院的哈塞爾曼,都專門研究氣象及海洋學模型。至於意大利羅馬大學的帕里西專門研究的複雜系統,則涉及理論物理學,包括量子色動力學、量子場論及統計物理學、生活中常見的鳥群活動,他亦有研究當中的科學意義。

兩個球碰撞之後的動向非常容易預測,十數個球的話就較困難,但只要耐心計算仍然不是問題,但如果有千萬個分子互相碰撞就是另一回事了。科學家形容這種是「複雜系統」,短期預測基本上不可能,但不代表無法長線預測,地球氣候就是例子,大氣層是個複雜系統,無數空氣分子碰撞互動,產生各種天氣現象。

日裔學者真鍋淑郎在60年代時,為地球氣候建立物理模型,首次描述太陽的輻射能量怎樣影響氣團的垂直移動,是今日氣候模型的基礎。

而德國的哈塞爾曼就建立了天氣及氣候的關係,解釋了為何天氣難以預測,但氣候的長遠走勢有跡可尋,他的工作協助證明二氧化碳會令全球變暖。

至於意大利的帕里西,研究更加基本的複雜系統數學,從無序中尋找秩序,由原子到行星、由鳥群活動到人工智能,也可以用到複雜系統的學問。

