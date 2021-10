《潘朵拉文件》揭露多國領導人隱瞞資產及避稅

【KTSF 韓千繪報導】

國際調查記者同盟周日公佈 《潘朵拉文件》,一共有近120萬份文件分別來自多個法律公司與財務機構,揭露91個國家與地區35個現任與前任國家領導人,以及300多名政客與官員,涉及開設或透過離岸公司做生意、購置產業或隱藏財富。

香港的部份提及兩名前特首,除了梁振英之外,還有董建華與家族成員,涉及至少72家離岸公司。

而文件提及的中國政客,就是上海琪森投資公司的董事長馮琪雅,她在2018年出任中國全國人大河南省代表之前兩年,在英屬維京群島成立一家名為Linkhigh的離岸公司,目的是投資美股,消息指美國證監會的記錄顯示,該公司的交易並不活躍,與此同時,多國國家紛紛作出回應。

捷克總理巴比周一回應潘朵拉文件,他強調透過離岸公司投資或置業並沒有違法,他否認有資產在法國南部,本身是巨富的捷克總理巴比,更質疑潘朵拉文件的公佈時機可疑,因為捷克在5日後舉行大選。

潘朵拉文件也揭露,約旦國王阿卜杜拉在約旦尋求國際援助,以應對經濟衰退及失業,而自己就動用超過一億美元在國外購買豪宅。

阿卜杜拉強調,他所用的自己的私產不是公款,他指有人意圖挑撥約旦內部的關係。

巴基斯坦內政部長就宣布,會展開調查被文件點名的幾百個巴勒斯坦公民,消息指當中包括總理的親信,以及財政部長。

潘朵拉文件也揭露俄羅斯總統普亭的情婦用離岸資金,在賭國摩納哥購置房產,此外,普亭及他的親信也透過離岸戶口隱藏財富。

克里姆林宮發言人周一表示沒有證據,並指出文件顯示世界上最大的離岸逃稅國家是美國。

美國國務院就說,當局正在檢閱有關文件,目前美國沒打算評論。

