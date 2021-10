【KTSF】

中半島Millbrae一間Walgreens藥房發生打人事件,一名無家可歸者掌摑一名女事主,並且拒捕。

負責Millbrae治安的San Mateo縣警指出,案發現場位於South El Camino Real45號的Walgreens藥房。

周日晚上7時左右,店內有兩個人發生爭執,探員表示,無家可歸者Lorenzo Garrison與女事主發生口角,之後Garrison掌摑女事主,導致她受了輕傷,當時有一名市民制服了疑犯,警方抵達現場後用手銬扣著疑犯,疑犯試圖掙脫手銬並拒捕。

疑犯目前被關押在監獄,警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線是(800) 547-2700。

