田州警員調查車禍時被大貨車撞死

田納西州孟菲斯一名警官,上周六在州際公路調查車禍時,但不幸被一輛經過的大貨車撞死,周一民眾聚集在一起,悼念這名殉職警員。

美國中南部的民眾,為執行任務中殉職的31歲警員Darrell Adams致敬,當中12歲的Zechariah Cartledge和Desoto縣的急救人員,一起慢跑了一英里來紀念他。

Zechariah成立非牟利組織Running 4 Heroes,以向全國的受傷的警員致敬。

孟菲斯警察局長C.J.Davis也表示,她為孟菲斯市失去另一名熱誠的警員而感到非常心痛。

孟菲斯警察協會主席Cage也表示,對所有人而言,這是非常艱困的一年。

Adams是孟菲斯市今年第三名因交通事故殉職的警察。

對於許多警察而言,工作中最危險的部分就是在路面上遇到的各種突發狀況。

在警員殉職的紀念網站上,現在添加了Adams,以讓人們在線悼念。

該網站顯示,今年迄今為止,全國已有46名警察因為交通事故殉職,45名警察因為交火而死亡,美國執法人員紀念館和博物館報告,因交通意外殉職的警員數量正在急劇增加。

警員Adams殉職,提醒人們警察隨時都要面對生命危險。

