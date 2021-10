【KTSF 關鍵報導】

上個月被FBI探員在奧克蘭射殺的男子,他的家人周一舉行集會,呼籲為他討回公道。

Jonathan Cortez 9月13日下午3點半左右,被FBI在東奧克蘭社區開槍射殺。

FBI表示,Cortez在被射殺時有武器,涉事的探員屬於美國司法部屬下的聯邦執法局。

現在死去的Cortez的家人要為他討回公道。

親屬說:「我請求所有人伸出援手,並試著找到任何有關的人,或者任何有錄像的人,請挺身而出,以便我找到我外甥被殺的原因。」

Cortez的的家人最近為他舉行了葬禮。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。