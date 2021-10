南加州海岸漏油事故恐引發附近生態災難（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州原本清澈乾淨的海岸如今滿佈油污,週末時,洛杉磯以南沿岸的海洋發生漏油事故,有多達12萬6000加侖原油漏出,有關方面已經關閉附近一帶的海灘,而一些被油污覆蓋全身的動物也陸續被沖上岸。

這個可能是環保災難,影響遠比這空中拍攝的片段嚴重。

長灘海岸防衛隊司令Rebecca Ore說:「我們知道從Huntington海灘到Laguna一帶都有油污,而且還在繼續向南移動,根據風向和水流天氣。」

南加州海岸對開一條17英里的油管的超過10萬加侖原油漏進太平洋,漏油雖然似乎已經終止,但也已經造成傷害

Huntington Beach市長Lyn Semeta說:「對我個人這是特別難受,我是一個海灘人,在海灘長大,來自這個地區,是嚴重打擊。」

漏油的原因目前仍然未明,油管屬於以休斯敦為基地的Amplify能源公司,CNN報導指,他的附屬公司Beta Operating Company過去11年曾經因為超過100項違規被罰。

Amplify能源公司已經就事件展開調查。

Amplify能源公司總裁兼執行長Martyn Willsher說:「我們還在收集資料不過我相信,我們已經接近找到源頭和出事原因。」

油污面積比Santa Monica更大,當局已經派人開始清理,海岸防衛隊表示,在12萬6000加侖漏出的

原油中,他們已經尋回3000加侖,不過預計清理工作艱鉅。

Newport Beach市長Brad Avery說:「巨大任務因為面積巨大,而且還在移動所以要不斷工作。」

油污也已經開始影響當地的野生動物,海灘上開始出現死去的雀鳥和魚,預計陸續有來。

Oiled Wildlife Care Network主任Michael Ziccardi說:「我們收集了三隻生還的油鳥,一隻棕色塘鵝,一隻美洲白冠雞,一隻紅鴨,很不幸,棕色塘鵝有慢性傷勢,我們需要讓牠安樂死。」

多個熱門海灘關閉,縣政府指過度接觸油污,可能會對人有害,包括皮膚敏感、頭痛頭暈、嘔吐或者氣促。

橙縣衛生官員Clayton Chau說:「我們強烈建議所有居民,目前避免在海灘做任何活動,例如是游泳、衝浪、踩單車、步行,甚至聚集,我們會讓你們知道最新狀態,因為我們知道漏油會直接和間接影響人體健康。」

