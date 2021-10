【有線新聞】

法國調查報告揭露當地天主教會有多達數千名孌童癖人士。

獨立調查委員會將於當地周二發表長2,500頁的報告,兩年多的調查發現,自1950年代起,最少有3,200名神職人員和教會成員有孌童癖,並調查了教會制度和文化如何縱容他們的行為,提出數十項建議。

法國以至各地天主教會近年接連爆出性侵醜聞,法國天主教會2018年成立委員會,調查性侵兒童指控。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。