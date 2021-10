艦隊週重臨舊金山 將舉行多場音樂會

【KTSF】

舊金山市長和一些民選官員周二正式歡迎闊別兩年的艦隊週Fleet Week再度回到舊金山。

艦隊週最後一次在舊金山出現是在2019年,去年是以線上方式舉行,而今年,舊金山是全國唯一的城市,舉行民眾可以親身出席的艦隊週,現場會有參觀艦艇和觀賞戰機空中表演的項目,艦隊週將一直舉行到本週末。

艦隊週除了有飛行表演和艦隊巡遊之外,海軍樂隊還會在市內不同地區演奏,包括華裔聚居的日落區、列治文區和華埠。

以下為音樂會舉行的日期和地點:

—星期三:演出地點日落區Irving街1825號,時間是中午12時至1時

—星期三:演出地點日本城Peack Plaza,時間下午5時至6時

—星期五:演出地點內列治文區Clement,時間下午4時至5時

—星期六:演出地點Grant Ave夾Commercial街,時間下午4時至5時

