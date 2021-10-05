艦隊週重臨舊金山 將舉行多場音樂會

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舊金山市長和一些民選官員周二正式歡迎闊別兩年的艦隊週Fleet Week再度回到舊金山。
艦隊週最後一次在舊金山出現是在2019年，去年是以線上方式舉行，而今年，舊金山是全國唯一的城市，舉行民眾可以親身出席的艦隊週，現場會有參觀艦艇和觀賞戰機空中表演的項目，艦隊週將一直舉行到本週末。
艦隊週除了有飛行表演和艦隊巡遊之外，海軍樂隊還會在市內不同地區演奏，包括華裔聚居的日落區、列治文區和華埠。
以下為音樂會舉行的日期和地點：
—星期三：演出地點日落區Irving街1825號，時間是中午12時至1時
—星期三：演出地點日本城Peack Plaza，時間下午5時至6時
—星期五：演出地點內列治文區Clement，時間下午4時至5時
—星期六：演出地點Grant Ave夾Commercial街，時間下午4時至5時
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