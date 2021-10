【KTSF】

總統拜登周一指責,共和黨人阻撓提高債限,令美國要面對債務違約的風險。

拜登說:「共和黨人三次提高債限,在特朗普總統任內,但現時他們不提高債限。」

拜登周一在記者會上表示,聯邦政府開支可能會超越284萬億元的債務上限,令美國首次出現債務違約,除非國會共和黨人加入民主黨陣營,表決贊成提高債務上限。

拜登指出,提高債限是用來償還已經拖欠的舊債,而不是用來支付新的債務,他呼籲共和黨人不要使用拉布來阻撓行動。

有民主黨籍聯邦參議員也呼籲少數黨領袖麥康尼不要玩弄政治。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。