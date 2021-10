【KTSF】

全美新型肺炎疫情好轉,新增確診、住院和死亡個案持續有下降趨勢。

白宮首席抗疫專家Anthony Fauci說:「讓它繼續保持下降的方法,要扭轉局面,繼續下降,就必須做我們所提及的,讓市民接種疫苗。」

過去一週,新增確診與前一週相比,至少有24個州確診人數有所下降,20個州確診人數保持平穩,而有6個確診人數上升。

與住院人數趨勢一樣,33個州住院人數有所下降,18個州的染疫死亡人數有所下降。

抗疫專家同時敦促民眾切勿鬆懈,因為有7千萬合資格打針的人還未打針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。