【KTSF】

假期即將來臨,相信很多民眾都計劃外出旅行,CDC疾控制中心發出假期出行指引。

CDC疾控中心敦促民眾,如果沒有完全接種疫苗,不要在假期外出旅行,外出旅行時,在公眾交通工具上必須戴口罩。

CDC亦提醒,如果民眾有新型肺炎症狀,並且在過去14天內與疑似或確診者在一起,即使他們沒有症狀,也不要旅行。

CDC表示,在過去3個月內,從新型肺炎中康復或已完全接種疫苗的人,不需要自我隔離,除非他們有病徵。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。