Amazon在Milpitas買下大型辦公及研究園區（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

電子商務龍頭Amazon擴大在灣區的置業行動,在Milpitas買下一個大型辦公以及研究園區。

East Bay Times引用Santa Clara縣估值官辦公室在10月1日登記的文件報導稱,Amazon已經買下位於Milpitas Boulevard和Gibraltar Drive一片29公頃土地,包含多個辦公室和研究大樓,距離Great Mall商場大約兩個街區。

縣府文件顯示,Amazon以1.23億現金買下這個產業,根據商用房地產公司CBRE透露,該園區現在名稱是Metro Corporate Center,由四個建築物組成,還有開放空間,未來有可能用於興建第五棟建築物,或是額外的停車位,至於目前的辦公室面積總共有395,300平方英尺。

總部位於西雅圖的Amazon,去年和今年多次在灣區置產,包括去年8月在Gilroy農業區花3,130萬買下66公頃的農地,去年10月在聖荷西市中心附近花5,930萬買下位於S. Seventh Street 1605號的一塊地,還有今年9月在東Pleasanton支付7500萬元買下多個地皮。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。