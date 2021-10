【KTSF 馮政浩報導】

美國因為新型冠狀病毒相關的死亡人數已經超過70萬。

美國這一項的最新里程碑紀錄令人黯然神傷,Johns Hopkins大學的最新數據顯示,美國和新型肺炎相關的死亡人數已經超過70萬。

疫情由去年年初爆發,到現在已經超過20個月以來。

不過最近除了疫苗之外,也有另一線曙光,Merck and Ridgeback Biotherapeutis藥廠表示,研發出一種藥丸,如果及時使用,可以將染疫死亡的風險降低一半。

