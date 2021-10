聖荷西市開始實施市府僱員強制疫苗令 違例會被革職

【KTSF】

聖荷西市周五開始實施市府僱員強制疫苗令,違例會被革職,但是市府發現有100名聖荷西警員未打齊針,市長臨時跟警察工會達成協議,規定未打齊針的警員,只要肯每星期做兩次新冠病毒檢測仍可上班。

聖荷西規定由10月1日起,所有市府職員或警員必須出示證明打齊針才可上班,否則將面臨革職,現時有92%的市府職員和警員已經打齊針,但仍有8%未打,其中包括約100名警員,他們有可能失去工作。

市長Sam Liccardo跟警局臨時達成折衷協議,規定未打齊針的警員將被無薪停職一星期,他們之後每星期要自己出錢及抽時間,強制做兩次病毒檢測,證明結果呈陰性才可上班。

警察工會主席Sean Pritchard認同市長的協議,他們都一直鼓勵更多警員接種疫苗,不過認為這個方法,讓警員保留個人決定是否接種。

新協議之下,如果警員仍然不肯做病毒檢測的話,將會面對更嚴厲的處分。

