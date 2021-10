Salesforce撥100萬資助舊金山小商業（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山科技公司Salesforce撥出100萬,來資助受到疫情影響的舊金山小商業的業主,每份補助金是一萬元,現在開始接受申請。

為了讓更多舊金山商戶知道可以申請這項補助金,Salesforce的義工連同華協中心的代表,周五到舊金山華埠向那裡的商戶通知可以申請每份一萬元不需償還的補助金,合資格申請的小商業,必須顧用2到50名僱員,年收入必須在2.5萬到200萬之間,並且必須營業超過一年,所獲得的補助金可以用在租金、薪水或轉變營運模式上。

華埠一些商戶表示,生意還沒有恢復到疫情之前的水平。

商戶張曉燕說:「雖然是慢慢重啟,有一些氣息,但人們還有一些害怕,一來是疫情, 二來是治安,這兩樣對每個消費者來說都是很重要的因素,他們還沒有很放心的出來購物,之前他們已經習慣在家購物的模式,需要給他們時間去調整。」

商戶熊可慈說:「我們今年再申請,因為還在疫情中,很多像餐館的商業在慢慢恢復,這份補助金可以舒緩,我們過去兩年的財政負擔。」

申請截止日期是10月17日,想索取更多資料的商業主,可以聯絡協助派發補助金的Ureeka公司,或是華協中心。

