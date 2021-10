研究發現聯邦數據庫少算一半以上警察暴力死亡人數

【關鍵報導】

《柳葉刀/刺針》醫學雜誌發表上的一項新研究著眼於美國警察暴力,研究發現聯邦數據庫少算了一半以上的警察暴力死亡人數。

全國各地抗議者和社會活動人士,正在致力推動警察改革,以回應非洲裔男女死在警察手中。

一項新的研究發現,警察暴力的死亡人數,遠高於官方通報的數字。

健康指標與評估研究所所長Christopher Murray說:「超過一半的與警暴命案,沒有正確記錄在死亡證上。」

華盛頓大學健康指標與評估研究所的研究指出,1980年至2018年期間,有超過3萬人死於警察暴力,當中有超過1.7萬名死者,約佔56%的命案,沒有記錄在國家生命統計系統中,而這個聯邦數據庫是由國家衛生統計中心保存的。

Murray說:「這是真實的問題,因為我們不知道每個社區的警暴真實數字。」

國家衛生統計中心的發言人,沒有對研究的具體結果發表評論,但表示聯邦數據庫低估了警察造成的死亡人數,因為死亡證通常沒有註明警方的參與。

Murray還表示,不同的數據庫更能精準反映死亡人數。

該研究還顯示,受警察暴力影響者的種族差異。

研究作者Eve Wool說:「我們發現美國黑人比白人有多3.5倍機率遭警察殺死,而原住民與西語族裔被警察殺死的可能性,幾乎是白人的兩倍。」

幾個州最近通過了專注於警察改革的立法,內容包括要求更新警察數據報告,然而就在上個星期,兩黨的警務改革談判破裂,聯邦層面的警務整頓並未發生。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。