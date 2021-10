奧克蘭本年迄今發生106宗兇殺案

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市今年已經發生一共106宗兇殺案,有死者家屬成立組織,共同面對創傷和哀,並促請停止暴力。

在奧克蘭市周五晚有一班因為暴力罪案而失去至親的死者家屬和朋友共聚一堂,Ebony Antoine發起成立的組織,Broken By Violence,希望讓死者家屬互相扶持和復元,她的丈夫在2010年被殺害,之後一直致力幫助其他死者家屬。

她說一些家屬因無法平息憤怒,打算私下了結匪徒,但她提醒他們市府是有司法制度,為他們討回公道。

市長Libby Schaaf都有出席周五晚的聚會,她表示,奧克蘭在防止和打擊罪案有改善空間,計劃繼續投入資源在社會服務、溝通推廣 和加強執法上,為這班死者家屬伸張正義。

另一方面,奧克蘭周五重新恢復每月首個星期五的街會First Friday,有美食餐車和音樂活動,是自疫情時隔18個月後再次舉行,希望振興本地經濟,有大批警員在場戒備。

