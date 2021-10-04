新澤西州亞裔女子6月在洛杉磯失蹤 至今無音訊

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一名來自新澤西州的亞裔女子，6月份最後一次出現在南加州洛杉磯一個度假村後失蹤，至今音訊全無，執法部門及親友仍然想盡辦法尋找她。

現年30歲，在新澤西州土生土長的亞裔女子Lauren Cho，6月時與朋友及前男友住在一個距離洛杉磯兩小時車程的Airbnb沙漠渡假村，她6月底失蹤。

San Bernardino縣縣警表示，Cho的朋友稱，Cho當時情緒很低落，並認為她沒有帶走任何行李，自行離開渡假村。

失蹤者的朋友表示，他們已經走過數以千里的道路，去過多個油站，四出貼尋人告示，他們亦去過聖地牙哥，因為Cho失蹤前曾表示想去海灘。

警方表示，Cho的前男友在Cho失蹤後3小時向警方報案，並稱Cho有精神問題。

Cho的朋友表示，疫情對Cho的影響很大，她想要一個新開始，本來她是有機會鑽研烹飪，追尋成為廚師的夢想。

Cho的家人暫時沒有任何發聲明，但就形容Cho是一個情緒容易波動、有趣及有創意的人。

縣警指，過去三個月曾多次進行搜索，雖然近來有一點新的線索，但對她在何方仍然毫無頭緒，現在希望一些有見過她的人向警方提供線報。

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