新澤西州亞裔女子6月在洛杉磯失蹤 至今無音訊

一名來自新澤西州的亞裔女子,6月份最後一次出現在南加州洛杉磯一個度假村後失蹤,至今音訊全無,執法部門及親友仍然想盡辦法尋找她。

現年30歲,在新澤西州土生土長的亞裔女子Lauren Cho,6月時與朋友及前男友住在一個距離洛杉磯兩小時車程的Airbnb沙漠渡假村,她6月底失蹤。

San Bernardino縣縣警表示,Cho的朋友稱,Cho當時情緒很低落,並認為她沒有帶走任何行李,自行離開渡假村。

失蹤者的朋友表示,他們已經走過數以千里的道路,去過多個油站,四出貼尋人告示,他們亦去過聖地牙哥,因為Cho失蹤前曾表示想去海灘。

警方表示,Cho的前男友在Cho失蹤後3小時向警方報案,並稱Cho有精神問題。

Cho的朋友表示,疫情對Cho的影響很大,她想要一個新開始,本來她是有機會鑽研烹飪,追尋成為廚師的夢想。

Cho的家人暫時沒有任何發聲明,但就形容Cho是一個情緒容易波動、有趣及有創意的人。

縣警指,過去三個月曾多次進行搜索,雖然近來有一點新的線索,但對她在何方仍然毫無頭緒,現在希望一些有見過她的人向警方提供線報。

