南加州海岸鑽油台管道故障 洩漏約3千桶原油

【有線新聞】

南加州海岸發生嚴重漏油事件。有海上鑽油台管道故障,洩漏約3,000桶原油,附近航道和海灘緊急關閉。石油公司正調查漏油原因。這次漏油或為南加州沿岸帶來數十年生態危機。

大幅黑色油污飄到加州南部多個海灘岸邊。 海灘遍布黏滿油污的沙石堆。所當其衝的是滑浪勝地亨廷頓海灘及周邊海灘。生態影響即時浮現,有死魚沖上岸邊。

當地上周六一個位於洛杉磯對出太平洋,約8公里外的海上鑽油台有管道故障,估計漏油足足逾兩日,漏出逾12萬加侖原油。油污波及30多平方公里,延綿數公里。

海岸防衛隊出動多艘小艇,在海面放置攔油網,阻止油污擴散,目前回收超過1,200加侖水油混合物。部分海岸線被石油覆蓋,有濕地開始退化,亦有油污已經滲到縣內附近的大型生態保護區,對環境的影響難以修補。官員形容是潛在生態災難。

地方政府下令多個海灘即時關閉數周甚至數個月,敦促民眾不要前往,並緊急關閉通往海灘的水上航道。吸引逾百萬人在海旁觀看的年度太平洋航展,最後一天活動亦要取消。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。