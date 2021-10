拜登行政命令規定所有聯邦雇員須在11月22日接種完整疫苗

【KTSF】

總統拜登9月初簽署行政命令,規定所有聯邦雇員必須在11月22日完整接種疫苗,聯邦人事管理辦公室宣布,所有聯邦部門及機構將於下個月執行命令。

要做到在11月22日前完成疫苗接種,聯邦雇員必須在11月8日打最後一針疫苗,根據聯邦人事管理辦公室的指引,11月9日是第一日聯邦部門及機構可以對不配合命令,而且沒有合理解釋的雇員採取懲處。

不過,指引建議,在管理層採取懲處之前,應先對雇員展開為期5天的教育與輔導,讓雇員證明,他們已經開始準備接種疫苗,或者向當局申請豁免。

如果雇員沒有合理解釋,又不願接種疫苗,有機會被停職,甚至是解雇。

拜登同時亦促請勞工部立法規定,全國至少有100名員工的公司,要求員工接種疫苗,或者每星期進行檢測。

