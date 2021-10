【KTSF】

社交媒體Facebook、Instagram和WhatsApp周一早上發生登入故障,全球多地的用戶都報稱,無法登入這三個社媒平台。

Facebook表示,已知悉有用戶無法使用Facebook的應用程式,目前正進行收復,但沒有透露問題的原因。

這次登入故障在東岸時間早上11時45分開始發生,加州、紐約和歐洲都有用戶報稱無法登入這三個社交網。

