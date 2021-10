【有線新聞】

菲律賓總統杜特爾特宣布退出政壇,不參與下屆大選。

菲律賓明年5月大選,杜特爾特因為憲法限制不得連任。他早前獲得執政民主人民力量黨內親近派系,支持出選副總統,但杜特爾特表示要服從人民的大多數意願,因此不會參與下屆大選,改為支持黨友兼多年副手、參議員克里斯托弗吳。

杜特爾特的女兒,達沃市長薩拉杜特爾特早前否認參選,但現在父親退出,外界觀望她會否改變主意。

