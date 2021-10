Cupertino聯合學區三間小學列入關校名單家長抗議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年Cupertino聯合學區歷經關校風波後,沉寂了一陣子,近日又有三間小學被列入關校名單,家長將再度發起抗議行動。

Meyerholz小學附近住戶門口插著”保留Meyerholz “牌子,該校的部分家長對於學區將表決關閉這所學校,都感到十分焦慮擔憂。

過去一年多,由於新冠疫情,孩子只能遠距學習,有的家長因為孩子還不能打疫苗,繼續讓孩子在家學習,現在要關閉學校,家長認為對小孩傷害太大。

家長胡旭初說:「他們會選擇關閉我們的學校,就是因為他們覺得在我們這個區域,我們的學生數會減少,他們拿最近一兩年的數據來預測,後來5年10年以後,學生註冊的數據, 這是很不對的。」

家長劉蓬說:「當初我搬到這裡來就是說,我要我孩子離學校很近,我要我的孩子就跟居的孩子,每天能在一起的,他的同學就是我們的鄰居,他每天跟朋友同學在一塊玩,我覺得這對孩子是最重要的。」

Meyerholz小學,有另一半的學生是選擇中文沉浸式教學。

根據學區的計畫,關閉Meyerholz、John Muir、Regnart三所小學,然後將John Muir

改為全中文沉浸式教學,不過Meyerholz小學不上中文沉浸教學的學生,就被轉到必須跨越交通繁忙Bollinger路另一邊的Eaton小學。

義工李怡靜說:「我們這裡有很多的公寓,很多家庭受疫情影響,不管是工作方面或是生活方面,受到很大的衝擊,那學區居然在這個狀況之下,為了說是因為錢的問題,預算的問題,然後要馬上決定,很迅速的迅雷不及掩耳的狀況之下來關這個學校,這對太多家庭是不公平的。」

家長Monica Villicana說:「我是單親媽媽,我早上沒車送小孩上學,對我們影響很大,因為無法跟現在一樣走路上學。」

周六下午1點半,Meyerholz小學的家長在Cupertino的市府廣場前舉行示威,希望關心教育的家長們能夠加入他們的行列。

胡旭初說:「去年是去所有的學校一起號召Stop Closing Cupertino Schools,但是今年只有我三個小學被列上關校的名單,我們非常的孤立,我們也很無助,希望能有更多的人來幫助我們幫我們發聲。」

關校之後,除了小孩上下學不方便,也有家長透露,這些孩子們高中將失去進入明星高中Lynbrook機會,房地產價格也會下跌。

有家長就是為了學校,最近在這裡買了房子,沒想到鄰舍的小學卻面臨關校的命運。

Cupertino學區會議將在10月14日對關校問題做出決定,家長希望學區能夠延遲投票,提出更好的方案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。