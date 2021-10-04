Cupertino聯合學區三間小學列入關校名單家長抗議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年Cupertino聯合學區歷經關校風波後，沉寂了一陣子，近日又有三間小學被列入關校名單，家長將再度發起抗議行動。

Meyerholz小學附近住戶門口插著”保留Meyerholz “牌子，該校的部分家長對於學區將表決關閉這所學校，都感到十分焦慮擔憂。

過去一年多，由於新冠疫情，孩子只能遠距學習，有的家長因為孩子還不能打疫苗，繼續讓孩子在家學習，現在要關閉學校，家長認為對小孩傷害太大。

家長胡旭初說：「他們會選擇關閉我們的學校，就是因為他們覺得在我們這個區域，我們的學生數會減少，他們拿最近一兩年的數據來預測，後來5年10年以後，學生註冊的數據， 這是很不對的。」

家長劉蓬說：「當初我搬到這裡來就是說，我要我孩子離學校很近，我要我的孩子就跟居的孩子，每天能在一起的，他的同學就是我們的鄰居，他每天跟朋友同學在一塊玩，我覺得這對孩子是最重要的。」

Meyerholz小學，有另一半的學生是選擇中文沉浸式教學。

根據學區的計畫，關閉Meyerholz、John Muir、Regnart三所小學，然後將John Muir

改為全中文沉浸式教學，不過Meyerholz小學不上中文沉浸教學的學生，就被轉到必須跨越交通繁忙Bollinger路另一邊的Eaton小學。

義工李怡靜說：「我們這裡有很多的公寓，很多家庭受疫情影響，不管是工作方面或是生活方面，受到很大的衝擊，那學區居然在這個狀況之下，為了說是因為錢的問題，預算的問題，然後要馬上決定，很迅速的迅雷不及掩耳的狀況之下來關這個學校，這對太多家庭是不公平的。」

家長Monica Villicana說：「我是單親媽媽，我早上沒車送小孩上學，對我們影響很大，因為無法跟現在一樣走路上學。」

周六下午1點半，Meyerholz小學的家長在Cupertino的市府廣場前舉行示威，希望關心教育的家長們能夠加入他們的行列。

胡旭初說：「去年是去所有的學校一起號召Stop Closing Cupertino Schools，但是今年只有我三個小學被列上關校的名單，我們非常的孤立，我們也很無助，希望能有更多的人來幫助我們幫我們發聲。」

關校之後，除了小孩上下學不方便，也有家長透露，這些孩子們高中將失去進入明星高中Lynbrook機會，房地產價格也會下跌。

有家長就是為了學校，最近在這裡買了房子，沒想到鄰舍的小學卻面臨關校的命運。

Cupertino學區會議將在10月14日對關校問題做出決定，家長希望學區能夠延遲投票，提出更好的方案。

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