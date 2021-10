【KTSF】

東灣San Leandro市周日下午有一輛汽車撞入一間7-11便利店,造成10人受傷。

Alameda縣消防局在推文中表示,消防員在下午4時17分接報,指有汽車撞入東14街一間7-11便利店,傷者有6人需送院救治,沒有生命危險。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。